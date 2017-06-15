Путин готов к совместной работе с Японией по Курильским островам

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем Россия и Япония могут провести совместную работу по Курильским островам.

«Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна, и мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем», — заявил президент в ходе «Прямой линии».

Путин отметил, что пока остается неизвестным, какую форму приобретут окончательные решения по данной проблеме.

Кроме того, по словам главы государства, существуют отягощающие эту проблему вопросы — вопросы обеспечения безопасности, в том числе в этом регионе, обязательства Японии перед союзниками. Все эти моменты необходимо рассмотреть и проработать. Говорить об окончательном решении пока сложно, резюмировал Путин.