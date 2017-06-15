Путин рассказал, кого «оставит после себя»

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что то, кто станет его преемником, должен определить российский народ.

Отвечая в рамках прямой линии на вопрос о том, кого Путин намерен оставить в качестве своего преемника, президент отметил, что, во-первых, пока он еще работает, а во-вторых, решение о том, что станет следующим президентом России, должен решить народ.