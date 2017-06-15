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Политика
Путин рассказал, кого «оставит после себя»
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Путин рассказал, кого «оставит после себя»

15:56  15 Июня 2017  /обновлено: 16:01  15 Июня 2017
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Путин рассказал, кого «оставит после себя»

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что то, кто станет его преемником, должен определить российский народ. 

Отвечая в рамках прямой линии на вопрос о том, кого Путин намерен оставить в качестве своего преемника, президент отметил, что, во-первых, пока он еще работает, а во-вторых, решение о том, что станет следующим президентом России, должен решить народ. 

«Во-первых, я еще работаю, во-вторых это должен определить избиратель, российский народ. Только российский гражданин может определить, кто может возглавлять город, область и страну», — отметил российский лидер.

#путин #прямаялиния
Владимир Багров
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