Путин рассказал, кого «оставит после себя»
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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что то, кто станет его преемником, должен определить российский народ.
Отвечая в рамках прямой линии на вопрос о том, кого Путин намерен оставить в качестве своего преемника, президент отметил, что, во-первых, пока он еще работает, а во-вторых, решение о том, что станет следующим президентом России, должен решить народ.
«Во-первых, я еще работаю, во-вторых это должен определить избиратель, российский народ. Только российский гражданин может определить, кто может возглавлять город, область и страну», — отметил российский лидер.
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