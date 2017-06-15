Путин заявил, что не болеет цифровой экономикой

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что переход к цифровой экономике является первоочередной задачей, которую должно решить государство. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, не заболел ли он цифровой экономикой.

«Я совершенно здоров. Но, в сфере экономики это задача номер один. Без перехода к ней у страны нет будущего. У нас много новых технологических заделов, уверен, мы сможем это сделать, — отметил президент.

Глава государства также выразил надежду, что у России есть большой потенциал в этой сфере в этой сфере, поскольку в стране до сих пор сильна математическая школа, а также есть достаточное количество хороших программистов.