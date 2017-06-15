Путин рассказал, в чем измеряется сила лидера

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, в чем измеряется сила лидер.

Путину задали вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие. Президент РФ отметил, что сила лидера измеряется не в рукопожатии, а в том, что он делает для своего народа.

Напомним, в эти минуты проходит прямая линия — 2017, в ходе которой российский глава отвечает на вопросы граждан РФ.