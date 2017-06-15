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Политика
Путин рассказал, в чем измеряется сила лидера
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Путин рассказал, в чем измеряется сила лидера

15:53  15 Июня 2017  /обновлено: 16:18  15 Июня 2017
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Путин рассказал, в чем измеряется сила лидера

Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, в чем измеряется сила лидер. 

Путину задали вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие. Президент РФ отметил, что сила лидера измеряется не в рукопожатии, а в том, что он делает для своего народа. 

Напомним, в эти минуты проходит прямая линия — 2017, в ходе которой российский глава отвечает на вопросы граждан РФ. 

#владимир путин #путин #россия #прямаялиния
Дана Балан
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