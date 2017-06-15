Пьяного шестилетнего мальчика признали виновником ДТП в Подмосковье

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Москва, 15 июня. В СМИ назвали предполагаемым виновником смертельной аварии в подмосковном городе Железнодорожном шестилетнего ребенка, который погиб в ДТП.

Как передает Life, машина Hyundai Solaris сбила шестилетнего Алексея. Автоледи, которую в СМИ называют женой криминального авторитета, заявила, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертное исследование показало, что в крови погибшего было 2,7 промилле. Поэтому в следствии предполагают, что вина в произошедшем лежит в первую очередь на потерпевшем.

Однако семья мальчика не верит результатам экспертизы и требует снова проверить наличие алкоголя в крови.