Путин рассказал, сколько знает языков
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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что знает русский язык, бегло говорит на немецком и может немножко объясняться по-английски.
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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что знает русский язык, бегло говорит на немецком и может немножко объясняться по-английски.