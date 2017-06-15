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Путин рассказал, сколько знает языков
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Путин рассказал, сколько знает языков

15:53  15 Июня 2017  /обновлено: 16:13  15 Июня 2017
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Путин рассказал, сколько знает языков

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что знает русский язык, бегло говорит на немецком и может немножко объясняться по-английски.

Алексей Громов
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