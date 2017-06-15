Арбитр ФИФА показал, как будут работать видеоповторы на Кубке конфедераций

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Санкт-Петербург, 15 июня. Арбитры ФИФА готовятся к стартовым матчам Кубка конфедераций. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, словенский судья Дамир Скомина, в частности, отрабатывает на базе «Зенита» в Удельном парке главный эксперимент предстоящего турнира — видеоповторы.

По словам экспертов, основной акцент в подготовке судей направлен на падения в штрафной. Моделируют игровые ситуации футболисты Академии «Зенита».