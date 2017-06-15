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Политика
Вена и Берлин назвали новые санкции США против России давлением на европейский рынок
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Вена и Берлин назвали новые санкции США против России давлением на европейский рынок

15:47  15 Июня 2017
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Вена и Берлин назвали новые санкции США против России давлением на европейский рынок

Берлин, 15 июня. Австрия и ФРГ выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали планы США о введении новых ограничительных мер в отношении России.

В опубликованном на сайте министерства иностранных дел Германии документе за подписью канцлера Австрии Кристиана Керна и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля говорится о том, что эти санкции идут вразрез с международным правом. Кроме того, планы конгресса США несут угрозу энергетической безопасности европейских стран и не идут на пользу в деле урегулирования конфликта на Украине.

Вена и Берлин назвали новые санкции США против России давлением на европейский рынок

По мнению Керна и Габриэля, планы Соединенных Штатов о новых антироссийских санкциях связаны с желанием протолкнуть на рынок Европы американский сжиженный газ, исключив Россию как конкурента.

#габриэль #керн
Алексей Громов
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