Вена и Берлин назвали новые санкции США против России давлением на европейский рынок

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Берлин, 15 июня. Австрия и ФРГ выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали планы США о введении новых ограничительных мер в отношении России.

В опубликованном на сайте министерства иностранных дел Германии документе за подписью канцлера Австрии Кристиана Керна и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля говорится о том, что эти санкции идут вразрез с международным правом. Кроме того, планы конгресса США несут угрозу энергетической безопасности европейских стран и не идут на пользу в деле урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Керна и Габриэля, планы Соединенных Штатов о новых антироссийских санкциях связаны с желанием протолкнуть на рынок Европы американский сжиженный газ, исключив Россию как конкурента.