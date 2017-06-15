Проблему с яслями намерены решить на уровне Совета Федерации

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Москва, 15 июня. Проблема обеспечения яслями в России будет рассмотрена в регионах и Госдуме РФ.

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил о необходимости вернуть ясли. Он подчеркнул, что данная проблема касается почти пяти миллионов детей в России.

Совет Федерации предлагает решить проблему в рамках проекта «Единой России» «Сады - детям». Предложения партии сенатор пообещал направить на места, где их изучат и внесут коррективы, пишет RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости создать в стране как можно больше яслей.