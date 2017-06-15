Пропавшего в Ставрополе мужчину обнаружили мертвым в лесу

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Ставрополь, 15 июня. В Ставрополе обнаружили тело молодого человека, которого ранее объявили в розыск как без вести пропавшего. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Тело Романа М. 1987 года рождения обнаружили 11 июня в лесном массиве у ГСК «Электрик». При нем находились мобильный телефон и обручальное кольцо. В последний раз его видели живым ночью 24 мая — тогда мужчина выходил из такси в районе ресторана «Лесная поляна».

Следствие назначило судмедэкспертизу, чтобы определить причину смерти мужчины. Признаков насильственной смерти пока не обнаружено, сообщает «Свободная пресса».