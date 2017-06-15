Власти Москвы заменят монорельс трамваями

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Москва, 15 июня. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о разработке проекта планировки трамвайной линии для замены монорельсовой транспортной системы, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Согласно проекту, трамвайная линия, которая идет по улице Академика Королева, будет продлена до Краснопресненской трамвайной сети. Ради трамваем часть эстакады монорельса реконструируют.

В сообщении мэрии отмечается, что на данный момент трамвайные пути частично дублируют монорельс, на участке от пересечения улиц Академика Королева и Аргуновской до улицы Сергея Эйзенштейна.

Власти Москвы считают, что замена монорельса трамваем позволит «значительно сократить расходы на эксплуатацию городского общественного транспорта, а также повысит качество транспортного обслуживания».