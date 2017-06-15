Сирия, Керченский мост, реновация, «Матильда», Исаакий и внуки: о чем спрашивали Путина на прямой линии

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Федеральное агентство новостей публикует самые важные и яркие цитаты президента с только что закончившейся прямой линии.

Путин о плюсах санкций: Мы были вынуждены включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газодолларами.

Путин о внуках: Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли.

Путин о ключевой ставке: Главное для нас сегодня — не ключевая ставка, а чтобы она не менялась. Нам нужно обеспечить стабильность национальной валюты. Нам нужен стабильный российский рубль.

Путин о Порошенко и «немытой России»: Петр Алексеевич счел возможным прочитать это четверостишие Михаила Лермонтова. Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику и интересуется русской литературой. За это похвалю.

Путин о Порошенко и безвизе: Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет свои обещания. Как говорят на Украине — делает цивилизационный выбор — ведет свою страну в Европу. Кстати говоря, «и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Туда, куда он собирается, там этих «голубых мундиров» больше, чем у нас. Пусть он не расслабляется, поглядывает по сторонам — как бы чего не случилось. Мы против этих ребят ничего не имеем, и против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь. Удачи, особенно с новобранцами.

Путин о Порошенко и Украине: Если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа. Тарас Шевченко еще почти 170 лет назад сказал: «Доборолась Украина до самого краю. И хуже ляхов распинают ее свои собственные дети».

Путин: Россия — это светское государство. Таким оно сложилось, и таким оно будет.

Путин об Исаакиевском соборе: У нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям. И у нас есть другие законы, запрещающие нам передавать в другие руки памятники архитектуры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Есть противоречия, но мы из них выйдем, обеспечив и музейную деятельность собора и религиозную.

Путин о Джеймсе Коми: Чем он отличается от господина Сноудена? Если Коми будет грозить политическое преследование, мы и его готовы принять.

Путин ответил американцу Джереми Боулингу: Мы не считаем Америку своим врагом. Дважды в истории, когда обеим странам было особенно трудно, мы объединяли усилия в двух мировых войнах... Я не вправе давать вам советы, просто хочу вас поблагодарить за обращение.

Путин о «Матильде»: Было много фильмов о царской семье и даже жестче, чем делает Учитель. Не хочу вступать в спор с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. У нее есть позиция, которую она пытается защитить. Но о запретах речи не идет.

Путин о медицине: Мы критически относимся к тому, что делается в медицине. За три года ввели в 10 раз больше медицинских объектов. У нас не хватает узких специалистов, поэтому не исчезли очереди. Задача номер один — обеспечить доступность. Обязательно посмотрим, что можно сделать.

Путин о планах в Сирии: Наша задача поднять уровень боеспособности сирийской армии и предоставить сирийским войскам возможность самим решать задачи. Иногда и при поддержке нашей авиации. Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта.

Путин о Керченском мосте: Мост строится даже с небольшим опережением графика. Подъездные пути должны быть построены с обеих сторон, чтобы избежать проблем с трафиком.

Путин о реновации в Москве: Речь идет о жилом фонде в Москве, который через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье.

Путин о протестах оппозиции и диалоге: Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед Россией проблемы, а не используют имеющиеся трудности, которых всегда и везде достаточно, для собственного политического пиара и собственной раскрутки.

​Путин о том, обманывали ли его как президента: Я же тоже человек, и меня тоже обманывают. Даже, когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел... Но я этого не забуду.

Путин о путешествии на машине времени: Мне очень интересно посмотреть, как строилась наша страна, как строился и развивался Петербург, как наши деды побеждали в Великой Отечественной, как принимались судьбоносные решения. Когда я смотрю историческую хронику, у меня слезы наворачиваются на глаза.

Путин о коррумпированных чиновниках: Это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и не в посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания.

О вызовах, трудностях и будущем: Нужно обеспечить рост доходов граждан, избавиться от нищеты, от бараков и аварийного жилья. Но сделать это возможно только развивая должными темпами нашу экономику.

Путин о том, когда президент пересядет на отечественный автомобиль: Надеюсь, что скоро. Это не праздный вопрос. Такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства. Мы работаем над этим и надеюсь, что к концу 2018 года появится не только лимузин, но и внедорожник, микроавтобус, «хэтчбек» и так далее.

Путин: Я видел утверждение, а не вопрос: «все будет хорошо». Все будет хорошо!