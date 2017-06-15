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Новости Сирии
Помощник де Мистуры опроверг сообщения о нарушениях прав человека в Сирии
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Помощник де Мистуры опроверг сообщения о нарушениях прав человека в Сирии

15:43  15 Июня 2017  /обновлено: 15:44  15 Июня 2017
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Помощник де Мистуры опроверг сообщения о нарушениях прав человека в Сирии

Вашингтон, 15 июня. Советник специального посланника Организации объединенных наций по Сирии Ян Эгеланн прокомментировал заявления главы Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро о том, что с начала 2017 года в Сирийскую Арабскую Республику доставили лишь один гуманитарный конвой. 

По его словам, естественно, они были намерены доставлять гуманитарный груз пару раз ежемесячно, но этого сделать не получалось по разным причинам.

«Но, конечно, были десятки конвоев в Сирию. В марте было несколько, например», — оправдывался Эгеланн в ходе брифинга.

Согласно данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, в САР с 2017 года была доставлена гуманитарная помощь для 682 тыс. человек. 

#сирия #оон
Дана Балан
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