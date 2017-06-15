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Политика
Путин ответил на вопрос про информационные вбросы о власти в России
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Путин ответил на вопрос про информационные вбросы о власти в России

15:39  15 Июня 2017  /обновлено: 15:42  15 Июня 2017
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Путин ответил на вопрос про информационные вбросы о власти в России

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии рассказал, как он относится к информационным вбросам о власти в России. 

#владимир путин #путин #россия #рф #прямаялиния
Дана Балан
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