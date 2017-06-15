Пристыженный коммерсант пытался сорвать запись видеообращения к Путину в Подмосковье

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Ивантеевка (Московская область), 15 июня. Жителям подмосковной Ивантеевки пытались помешать записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Власти Ивантеевки вопреки воле горожан разрешили строительство завода «Металлист», на котором имелся цех по производству полиэтиленовых изделий, менее чем в ста метрах от жилых новостроек и детского сада. Жители города решили рассказать об этом президенту.

Однако во время записи видеообращения приехал гендиректор завода и сорвал баннеры с забора стройплощадки, разорвал бумажные плакаты.

«Толубеев и отказавшийся представиться сотрудник ивантеевской полиции, что называется, без суда и следствия отобрали у нас баннеры с безобидными текстами: «Металлисту не место в жилой зоне!» и «Нас хотят травить», — сообщила «Ридусу» местная жительница.

Тем не менее, видеообращение записать удалось, правда, в другое время.