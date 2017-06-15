Семь человек погибли при взрыве у детского сада в Китае, десятки раненых

В Избранное

Скопировать

Пекин, 15 июня. Семь человек погибли и 60 ранены в результате взрыва у ворот детского сада в КНР. Таковы первые данные о жертвах инцидента на востоке Китая в провинции Цзянсу.

Число жертв прогремевшего взрыва сообщает центральное китайское телевидение. Известно, что два человека погибли на месте, еще пятеро скончались по дороге в больницу.

Напомним, взрыв прогремел около 17 часов по местному времени недалеко от одного из детских дошкольных учреждений города Сюйчжоу. На месте происшествия работают все экстренные службы города.