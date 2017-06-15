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Происшествия
Семь человек погибли при взрыве у детского сада в Китае, десятки раненых
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Семь человек погибли при взрыве у детского сада в Китае, десятки раненых

15:29  15 Июня 2017
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Семь человек погибли при взрыве у детского сада в Китае, десятки раненых

Пекин, 15 июня. Семь человек погибли и 60 ранены в результате взрыва у ворот детского сада в КНР. Таковы первые данные о жертвах инцидента на востоке Китая в провинции Цзянсу.

Число жертв прогремевшего взрыва сообщает центральное китайское телевидение. Известно, что два человека погибли на месте, еще пятеро скончались по дороге в больницу.

Напомним, взрыв прогремел около 17 часов по местному времени недалеко от одного из детских дошкольных учреждений города Сюйчжоу. На месте происшествия работают все экстренные службы города.  

Алексей Громов
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