Путин заявил о производстве в России президентских автомобилей

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны заявил, что Россия должна производить автомобили, которыми пользуются первые лица.

Путин во время прямой линии с жителями России выделил вопрос, когда президент страны будет ездить на отечественном автомобиле.

«Надеюсь, что скоро», — ответил глава страны.

Он подчеркнул, что это не праздный вопрос.

«Такая страна как Россия должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства, — констатировал Путин. — Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится».

Кроме того, президент отметил, что готовится выпуск совершенно новой линейки отечественных автомобилей.