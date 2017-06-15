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Политика
Путин заявил о производстве в России президентских автомобилей
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Путин заявил о производстве в России президентских автомобилей

15:59  15 Июня 2017  /обновлено: 16:31  15 Июня 2017
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Путин заявил о производстве в России президентских автомобилей

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны заявил, что Россия должна производить автомобили, которыми пользуются первые лица.

Путин во время прямой линии с жителями России выделил вопрос, когда президент страны будет ездить на отечественном автомобиле.

«Надеюсь, что скоро»,  — ответил глава страны.

Он подчеркнул, что это не праздный вопрос. 

«Такая страна как Россия должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства, — констатировал Путин. — Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится».

Кроме того, президент отметил, что готовится выпуск совершенно новой линейки отечественных автомобилей.

#путин
Катерина Тимошенская
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