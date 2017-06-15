Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин заявил о готовности вести диалог с оппозицией
Triangle Created with Sketch.

Путин заявил о готовности вести диалог с оппозицией

15:24  15 Июня 2017  /обновлено: 15:30  15 Июня 2017
142

Путин о митингах: Я готов разговаривать со всеми

Москва, 15 июня. Российские власти готовы разговаривать с оппозицией, которая преследует цель улучшить жизнь людей, а не спекулировать на их проблемах.Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии.

«Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать трудности для собственного политического пиара. Надо предлагать решения, а не спекулировать на проблемах. И те, кто предлагает решение, заслуживают право на диалог с властью», — отметил глава государства.

#путин
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть