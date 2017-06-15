Путин о митингах: Я готов разговаривать со всеми

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Москва, 15 июня. Российские власти готовы разговаривать с оппозицией, которая преследует цель улучшить жизнь людей, а не спекулировать на их проблемах.Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии.

«Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать трудности для собственного политического пиара. Надо предлагать решения, а не спекулировать на проблемах. И те, кто предлагает решение, заслуживают право на диалог с властью», — отметил глава государства.