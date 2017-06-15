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Политика
Путин: Мой папа высчитывал каждую копеечку, чтобы оплатить счета вовремя
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Путин: Мой папа высчитывал каждую копеечку, чтобы оплатить счета вовремя

15:48  15 Июня 2017  /обновлено: 16:05  15 Июня 2017
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Путин: Мой папа высчитывал каждую копеечку, чтобы оплатить счета вовремя

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны рассказал, что его семья была не богатой, и родители научили его экономить средства.

Во время прямой линии Путину задали короткий вопрос, знает ли он, как живут простые люди в России сегодня. Путин утвердительно ответил, заметив, что такие есть по-прежнему среди его знакомых. Президент также напомнил, что его родители не были богатыми.

«Папа лазил, счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя. Вовремя и в полном объеме», — рассказал президент.

Путин признался, что у него до сих пор сохранилась привычка — он не может оставить включенным свет, выходя их помещения.

#путин
Алексей Громов
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