Медведев рассказал, когда в России заработает система tax free

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Москва, 15 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил дату, когда в России должна заработать система tax free.

Как сообщил премьер на заседании правительства, tax free заработает в России с 1 октября 2017 года. Таким образом, по словам Медведева, иностранцы, покидающие территорию России, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров. В настоящее время эта выплата составляет 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Глава кабмина уточнил, что речь идет о жителях государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

По словам Медведева, внедрение системы tax free потребует дополнительных трат, около 260 млн рублей. Однако затраты должны в будущем окупиться за счет роста розничного товарооборота.