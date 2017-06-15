Отказ от ракетных провокаций: лидер Южной Кореи выдвинул ультиматум КНДР

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Сеул, 15 июня. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от КНДР прекратить ядерные и ракетные провокации.

Лидер Южной Кореи на выступлении в Сеул заявил, что возобновление диалога с Севером возможно только при полном отказе от ядерных испытаний и ракетных провокаций. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в случае позитивного ответа северокорейской стороны он готов пойти на диалог с Пхеньяном безо всяких условий.

Не смотря на санкции Совбеза ООН, Северная Корея продолжает разработки ядерного оружия и испытания ракетных систем. В Пхеньяне заявляют, что это вызвано необходимостью защиты от агрессии со стороны США.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что США начали переговоры с КНДР по освобождению своих граждан.