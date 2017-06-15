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Трамп прокомментировал расследование о «сговоре с русскими»
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Трамп прокомментировал расследование о «сговоре с русскими»

15:17  15 Июня 2017  /обновлено: 15:31  15 Июня 2017
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Трамп прокомментировал расследование о "сговоре с русскими"

Вашингтон, 15 июня. Президент США Дональд Трамп назвал историю о «сговоре с русскими» бездоказательной.

Президент Трамп заявил в своем микроблоге, что история о связях с Россией была выдумана, никаких доказательств сторона обвинения не привела, а сейчас распространяются слухи о препятствиях, чинимых правосудию по этой ложной истории.

Трамп прокомментировал расследование о "сговоре с русскими"

Ранее сообщалось, что специальный прокурор по «российскому делу» начал расследование против Трампа в связи с предполагаемым воспрепятствованием правосудию. Приводились данные из неназванных источников, что следствие началось после увольнения директора ФБР, который вел расследование «связей Трампа с Россией».

Эти факты опровергались как в Кремле, так и в Белом доме.

#дональд трамп #россия #сша #расследование #сговор
Алексей Громов
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