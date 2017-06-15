Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путина попросили повлиять на сборную РФ по футболу
Triangle Created with Sketch.

Путина попросили повлиять на сборную РФ по футболу

15:20  15 Июня 2017  /обновлено: 15:37  15 Июня 2017
182

Путина попросили повлиять на сборную РФ по футболу

Москва, 15 июня. Президента России Владимира Путина попросили повлиять на сборную РФ по футболу.

В ходе прямой линии житель Калининграда Андрей Воронин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на игру сборной РФ по футболу.

«Мне не хочется метать гром и молнии и заниматься каким-то критиканством, однако болельщики ждут лучших результатов от игры нашей сборной, — пояснил Путин.

Президент также добавил, что обсуждал данный вопрос с международными экспертами, которые заявили, что главной проблемой сборной РФ является большое количество иностранных легионеров в российских футбольных клубах, а также и слабое развитие детского и юношеского футбола.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть