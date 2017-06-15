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Москва, 15 июня. Президента России Владимира Путина попросили повлиять на сборную РФ по футболу.

В ходе прямой линии житель Калининграда Андрей Воронин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на игру сборной РФ по футболу.

«Мне не хочется метать гром и молнии и заниматься каким-то критиканством, однако болельщики ждут лучших результатов от игры нашей сборной, — пояснил Путин.

Президент также добавил, что обсуждал данный вопрос с международными экспертами, которые заявили, что главной проблемой сборной РФ является большое количество иностранных легионеров в российских футбольных клубах, а также и слабое развитие детского и юношеского футбола.