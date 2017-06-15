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Происшествия
Пропавшую школьницу из Таганрога обнаружили в Краснодаре
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Пропавшую школьницу из Таганрога обнаружили в Краснодаре

15:15  15 Июня 2017
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Пропавшую школьницу из Таганрога обнаружили в Краснодаре

Краснодар, 15 июня. В Краснодаре сегодня нашли 16-летнюю уроженку Таганрога Веру Воронцову, которая пропала четыре дня назад. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поиски пропавшей девушки-подростка начались 11 июня. Как выяснилось, в Краснодар она отправилась осматривать достопримечательности и не предполагала, что ее объявят в розыск. По версии следствия, противоправных действий в отношении Веры не совершалось, передает «Свободная пресса».

Алексей Громов
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