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Украина
Киев хочет расплатиться с долгами с помощью рынка заимствований
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Киев хочет расплатиться с долгами с помощью рынка заимствований

15:48  15 Июня 2017
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Киев хочет расплатиться с долгами с помощью рынка заимствований

Киев, 15 июня. Украинская сторона планирует осенью 2017 года выйти на международный рынок заимствований. Об этом журналистам заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам политика, данная инициатива является для Киева ключом к выплате долгов.

«Для инвесторов МВФ является важным индикатором. Поэтому я планирую выходить на рынок, когда будет решение о выделении следующего транша», — подчеркнул Данилюк.

Ранее стало известно о том, что Нацбанк Украины хочет начать выпуск электронной гривны.

#украина
Алексей Громов
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