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Экономика
Расширение санкций США против России не скажется на работе «Газпрома»
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Расширение санкций США против России не скажется на работе «Газпрома»

15:10  15 Июня 2017
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Расширение санкций США против России не скажется на работе «Газпрома»

Берлин, 15 июня. Сокращение срока предоставления финансирования нефтегазовым компаниям в РФ в рамках расширения антироссийских санкций США не окажет влияния на «Газпром». Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

По словам Медведева, он знаком с новым законом только из СМИ. На данный момент проект прошел слушания в сенате. Впереди — слушания в палате представителей. Только после этого законопроект рассмотрит президент США Дональд Трамп. 

«От того, что сроки финансирования сократились с 90 дней … нам от этого ни жарко, ни холодно. Потому что нам деньги на 90 дней не нужны, у нас сроки окупаемости инвестиций составляют десятки лет», — сообщил Медведев РИА Новости.

Накануне Сенат США одобрил поправку по расширению санкций против России. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

#санкции #сша #газпром
Олеся Волкова
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