Путин о задачах ВКС РФ в Сирии, или Когда САА сможет бороться с ИГИЛ в одиночку

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Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, рассказал о главной задаче российского военного контингента в Сирии и о том, что дали события на Ближнем Востоке нашим вооруженным силам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Путина, события в Сирии принесли «огромную пользу для нашего ОПК». В частности, применение новых образцов оружия позволило понять, насколько успешно оно работает в боевых условиях, и в случае неполадок оперативно внести коррективы. Президент назвал бесценным опыт вооруженных сил в сирийской республике.

«Наша задача — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирии, после чего предоставить возможность сирийским войскам эффективно функционировать самостоятельно», — подчеркнул Путин.

Когда наступит момент такой самостоятельности Сирийской арабской армии (САА), от каких факторов он зависит? Об этом корреспондент ФАН попросил рассказать эксперта ассоциации независимых военных политологов Александра Перенджиева.

«Сирия будет решать проблемы в республике самостоятельно только в том случае, когда большинство территорий страны будет вовлечено в общий процесс управляемости. Те регионы, которые вступили во взаимодействие с сирийским правительством, все равно еще действуют как некие независимые субъекты. Когда они перестанут ими быть де-факто, то станут непосредственно частью Сирии и будут подчиняться, как и положено, Дамаску. И тогда сирийское правительство получит возможность не только контроля, но и управления всей республикой, и сможет извлекать с этой управляемой территории ресурсы. Появится больше возможностей для маневра. Сейчас эти возможности ограничены. Территории, где формально нет террористов, фактически не подчиняются Дамаску. Они только подписали соглашение и вступают в мир, ведя независимую политику управления маленькими территориями. Когда эти князьки на местах исчезнут, уступив чиновникам, напрямую выполняющим свои обязанности, мы будем говорить о том, что правительство Сирии набирает силу», — рассказывает эксперт ФАН.

По его словам, самый сложный вопрос — когда Дамаск будет контролировать все прибыльные ресурсы, включая нефтяные и газовые месторождения под Пальмирой. Борьба за них идет очень жестокая.

«В Сирии ведь действуют еще США, они бомбят просирийские военные структуры. И процесс наладится, когда Штаты уйдут оттуда вместе со своей коалицией. Они не столько помогают бороться с террористами, сколько помогают самим террористам и противодействуют САА. Нужно выдавливать их оттуда дипломатическим путем — и тогда сирийцы сами справятся с врагом. В отношении Вашингтона здесь работает пословица: лучшая помощь — просто не мешать», — говорит Перенджиев.

Последние события на общем сирийском фронте толкают экспертов к выводам о том, что САА в последнее время не проявляет достаточно инициативы, надеясь, что всю грязную работу на напряженных боевых участках за них сделают как ВКС РФ и иранское ополчение, так и другие союзные формирования

«Спрятаться за спину других у Дамаска не получится. То, что мы им помогаем, вовсе не значит, что Москва готова все делать за Асада. Сирии все равно придется самой освобождать территорию. Они устали от войны — и население, и правительство, и сам Башар Асад. Идет напряженная борьба, и ее пик не то, что не стихает, а даже нарастает по мере того, как освобождается все больше территорий. Это все, повторюсь, из-за вмешательства США. Стоит остро поставить вопрос в Совбезе, попросить подключиться к нему Китай: все иностранные войска, чьего присутствия не поддержал Дамаск, должны покинуть Сирию. Иначе американцы окончательно приучат всех к тому, что делают в республике все правильно. Более самостоятельными надо быть и курдам, вступив в переговоры с Турцией, Россией, тем же Асадом. Тем более, что переговорный процесс идет в Астане, где американцы тоже не участвуют», — продолжает военный эксперт.

Он отмечает, что первоочередная задача сейчас — освободить юг Сирии от всех, включая террористов и американцев.

«Потом следует установить контроль над территориями, где нет боевиков, но которые в полной мере не подчиняются Дамаску. И только потом стоит рассматривать ситуацию на северо-востоке во главе со штурмом Ракки. Там не должно быть курдов, туда должны войти правительственные войска. Но пока США хотят подменить одно квазигосударство ИГИЛ** (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) другим квазигосударством, которым можно управлять исподтишка. То ли Вашингтоном, то ли саудитами и Катаром», — добавляет Перенджиев.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.