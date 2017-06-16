Сирия: «Дорога жизни» на Алеппо ждет удар террористов ИГ со стороны Акербата

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Сирийский спецназ вышел на новые рубежи на трассе Саламия — Ракка. Бойцы бригады «Силы Тигра» во главе с полковником Сухейлем аль-Хассаном устанавливают здесь полный контроль, создавая буферную зону. Это позволит обезопасить движение по «дороге жизни» Саламия-Алеппо, которая является единственной трассой снабжения между Дамаском и северной Сирией, а также позволит соединиться частям правительственной армии.

Перед бойцами элитной бригады поставлена задача укрепить буферную зону по обе стороны шоссе для защиты от террористов запрещенной группировки «Исламское государство»* (ИГ*). Речь идет об обеспечении плацдарма для наступления в одном из направлений. Военные источники сообщают, что предполагается продвижение сирийской армии в сторону Ракки или города Итрия. В случае марш-броска на Итрию силы ИГИЛ* окажутся в окружении. Когда террористов возьмут в кольцо к юго-востоку от Ханассера, это окончательно устранит угрозу «дороге жизни».

Этим планам способна помешать группировка сил ИГ, которые, вырвавшись из Ракки, укрепили свои позиции в районе города Акербат южнее «дороги жизни» на Алеппо. Выдавливаемые из Ракки в сторону газовых полей Пальмиры, боевики могут в любой момент не только заблокировать трассу на Алеппо, но и начать наступление к трассе Хомс-Пальмира и захвату важнейших газовых месторождений Пальмиры.

На данный момент, по сведениям сирийских источников, контингент ИГ в Акербате и Хувейсисе вырос с 1,5 до 3 тысяч боевиков, при этом они имеют в своем арсенале самое современное американское вооружение, в том числе винтовки М16 с полным боекомплектом. Откуда у ИГИЛ появилось современное американское вооружение - неизвестно, однако наличие M16 показывает, что террористам в Акербате их дали тайные спонсоры боевиков. В районе Акербата и нефтяных полей Тейтам к югу от Ракки они добывают энергоресурсы, свободно перемещаются и не дают сирийской армии продолжить наступление на восток Сирии.

В этих условиях, для снятия угрозы с дороги жизни и стратегически важных точек в районе Пальмиры, сирийская армия должна первым делом зачистить район Акербата и Хувейсиса. Необходимо оказать полную поддержку правительственным силам, которые находятся на острие атаки террористов для того, чтобы перекрыть боевикам доступ к Акербату и зачистить район от оккупации ИГ.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей писатель, эксперт Российского совета по международным делам Арслан Хасавов, попытки установить полный контроль над «дорогой жизни» на Алеппо важны, как и для боевых операций, соединения воинских частей правительственной армии, выполнения задач по снабжению войск, так и для перемещения мирных граждан по своей стране. Если сейчас не заняться зачисткой территории вокруг стратегической трассы, сирийские мирные жители не будут в полной безопасности, и мирная жизнь в Сирии не начнется никогда.

«Процесс налаживания мирной жизни длительный, и попытки, которые предпринимаются сейчас, направлены на то, чтобы вновь наладить мирную жизнь в Сирии», — подчеркнул эксперт.

Что же касается угрозы со стороны боевиков, которые контролируют зону в районе Акербата — угроза наступления сохраняется, и «Исламское государство» неоднократно заявляло о том, что их активность на этом направлении будет только нарастать.

«Эта дорога проходит через особые зоны в рамках сирийского конфликта. Конечно, ее роль будет неоценима, потому что в некоторых районах страны мирное население оказалось отрезанным от внешнего мира», — подытожил эксперт.

Ситуацию вокруг «дороги жизни» Саламия-Итрия-Ханассер-Алеппо прокомментировал военный эксперт Антон Лавров. По словам эксперта, то, что «Силы Тигра» сейчас вышли на дорогу до Ракки — это очень позитивный момент.

«Сейчас образовался большой выступ между тем районом, на который они вышли и «дорогой жизни». В нем немного населенных пунктов, и он очень быстро, скорее всего, будет освобожден. Будет взята под полный контроль эта дорога, соединены контролируемые участки, и будет установлена крупная буферная зона. В любом случае уже сейчас она гораздо лучше защищена, чем была еще буквально полгода назад, когда на нее регулярно совершали набеги и пытались блокировать», — сообщил Антон Лавров.

Тем не менее, контингент ИГ, который переправляется из Ракки в Акербат, будет создавать большие проблемы сирийской армии, вплоть до нового наступления террористов, как в районе «дороги жизни», так и в сторону газовых полей Пальмиры. Антон Лавров уверен: значительная часть боевиков ИГ уйдет от прямого столкновения и займет позиции подальше от сирийской армии и сил международной коалиции под Раккой, чтобы подготовиться к новому удару для прорыва к границе с Ливаном.

«Конечно, в Ракке полностью их уничтожить не удастся, часть из них уже ушла из города», — обращает внимание Антон Лавров.

* Организация запрещена на территории РФ.