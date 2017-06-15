Трехлетнюю свалку в Омске ликвидировали за день до прямой линии с Путиным

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Омск, 15 июня. Управляющие компании в Омске ликвидировали трехлетнюю свалку за день до прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Накануне жильцы окрестных домов записали видеообращение к главе государства, пожаловавшись на мусор, который не убирают.

Как пояснил источник Федерального агентства новостей, свалку ликвидировала УК «Единство», которая обслуживает данную территорию наравне с двумя другими управляющими компаниями. Контейнеры чистятся ежедневно, но крупногабаритный мусор вывозится раз в неделю. Однако одного раза мало. Жильцам было предложено вывозить мусор два раза в неделю, что привело бы к повышению тарифа, однако они выступили против. В результате возникла ситуация, при которой мусор начал накапливаться.