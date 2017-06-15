Путин призвал оппозицию не спекулировать на проблемах, а искать их решение

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Москва, 15 июня. Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил оппозицию в стране с управляющими компаниями и заявил, что она (оппозиция) спекулирует на проблемах.

Президенту РФ задали вопрос о том, готов ли он к диалогу с оппозиционными силами, на что он ответил, что готов говорить с кем-угодно, но эти люди должны не спекулирует на проблемах и трудностях, а предлагать варианты их решения.

Напомним, 15 июня проходит традиционная прямая линия, в ходе которой Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России.