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Политика
Путин призвал оппозицию не спекулировать на проблемах, а искать их решение
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Путин призвал оппозицию не спекулировать на проблемах, а искать их решение

15:23  15 Июня 2017  /обновлено: 15:42  15 Июня 2017
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Путин призвал оппозицию не спекулировать на проблемах, а искать их решение

Москва, 15 июня. Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил оппозицию в стране с управляющими компаниями и заявил, что она (оппозиция) спекулирует на проблемах. 

Президенту РФ задали вопрос о том, готов ли он к диалогу с оппозиционными силами, на что он ответил, что готов говорить с кем-угодно, но эти люди должны не спекулирует на проблемах и трудностях, а предлагать варианты их решения. 

Напомним, 15 июня проходит традиционная прямая линия, в ходе которой Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России. 

 

#владимир путин #путин #россия #рф #прямаялиния
Дана Балан
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