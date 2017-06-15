Милонов о предостережении Путина: Украине аукнутся голубенькие панталончики еврогеев

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В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая проходит уже в 15-й раз, президент традиционно затронул непростую украинскую тему. Разговор начал телезритель из Киева, который напомнил, что на Украине есть большое количество людей, искренне симпатизирующих России.

Высоко оценив позицию друзей России, живущих на Украине, президент РФ вспомнил известного украинского политика Виктора Медведчука.

«У него есть свои собственные убеждения, — рассказал о Медведчуке российский президент. — Система взглядов Медведчука основана на работах украинских националистов. Они все исходили из того, что Украина должна быть независимым федеративным государством».

Кстати, по словам президента России, основоположники классического украинского национализма не видели Крыма в составе Украины. «Медведчук за независимость, но сохранение отношений с Россией. Он исходит из интересов своего народа», — отметил Путин.

После этого разговор перешел к украинскому безвизу и к тому, что президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны с этим событием стихами Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Владимир Путин с юмором прокомментировал поэтическое выступление своего украинского коллеги. «Он [Порошенко] интересуется русской классикой. За это хвалю. Но этим стихотворение не заканчивается», — напомнил российский президент.

По словам президента РФ, Михаил Лермонтов написал эти стихи, когда ехал на Кавказ в действующую армию.

«В то время области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, — напомнил Путин, — и если президент сегодняшней Украины говорит, что он куда-то там уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая те области, которые сегодня называются Украиной. Так что здесь нечего особенно нос задирать».

По словам Владимира Путина, скорее всего президент Украины хотел сказать, что выполняет данные им ранее обещания, «делает цивилизационный выбор и ведет страну в Европу».

«Кстати говоря, голубых мундиров там, куда он собирается, больше, чем у нас, — пошутил Путин. — Так что пусть он не расслабляется, как бы чего не случилось. Пусть оглядывается по сторонам».

Впрочем, по словам Путина, в России ничего не имеют против тех, кого традиционно связывают с определением «голубые».

Что касается сути проблемы, то тут Путин привел катастрофические цифры, характеризующие украинскую экономику. «Проблемы возникают на Украине и с ценами на воду. Так что вопросы гигиенического характера могут возникнуть там», — обыграл Путин строки «немытая Россия».

«Если кто-то хочет считать себя европейцем — пускай. Но пусть счета сначала офшорные закроет», — отметил Путин.

Слова президента России по поводу «европейского выбора» Украины Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Порошенко мыслит не категориями величия собственной страны, а категориями выбора жениха, — отметил Виталий Милонов. — Он ищет лучшей доли где-то на стороне. Его политика — это политика бегания от одного к другому, он ищет, где больше платят, где вкуснее и обильнее кормят».

По словам депутата, такие метания для Украины очень опасны.

«Это очень опасные настроения для президента любой страны, поскольку при такой политике никакого возрождения величия Украине не светит. Максимум, что Порошенко может, — это пристроить свой собственный народ под клиента побогаче. Вот и все. Так что, к сожалению, из-за Порошенко украинцам не по духу красивые имперские синие мундиры, они выбирают тоненькие голубенькие панталончики европейских геев», — отметил депутат.