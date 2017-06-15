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Россия
Я к вам заеду: Путин пообещал лично проконтролировать расселение аварийного жилья в Ижевске
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Я к вам заеду: Путин пообещал лично проконтролировать расселение аварийного жилья в Ижевске

15:02  15 Июня 2017  /обновлено: 15:13  15 Июня 2017
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Я к вам заеду: Путин пообещал лично проконтролировать расселение аварийного жилья в Ижевске

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал лично проконтролировать расселение аварийного жилья в Ижевске.

Сегодня главе государства показали, в каких условиях вынуждены проживать семьи в ветхом бараке в Ижевске. Одна из жительниц рассказала президенту, что условия их жизни просто чудовищные. Они вынуждены постоянно топить печи, в квартирах очень сыро, дети постоянно болеют. Но самый большой страх у них связан с тем, что у дома просто обрушится кровля. При этом местные власти пообещали расселить барак только в 2029 году. 

«Я к вам заеду», — пообещал глава государства отчаявшимся семьям.
 

#путин
Алексей Громов
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