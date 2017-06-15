Россия никого ничем не мажет: Путин объяснил, почему Москва не вмешивается в дела Украины

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Российская Федерация не вмешивается во внутриполитические процессы на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В ходе прямой линии президенту дозвонился житель Киева и задал вопрос о том, почему российские телеканалы «мажут одной краской» сторонников Шухевича и Бандеры и тех, кто «чтит память дедов и ходит на «Бессмертный полк». В свою очередь Владимир Путин не согласился, что всех «мажут одной черной краской». Он отметил, что Россия вообще старается никого ничем не мазать.

«Но вот такая избыточная, публичная, что ли, поддержка — мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине», — добавил российский лидер.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинские пропагандисты и в российском медиа пространстве, и на самой Украине пытаются навязать общественному сознанию образ некой, якобы существующей среди россиян вообще и российских властей в частности украинофобии. Будто бы украинцев в России считают людьми второго сорта, отказывают им в праве на историю, язык и государственность, клеят ярлыки предателей, коллаборационистов и нацистских приспешников.

«Однако тем, кто непосредственно знаком с позицией российских властей и контентом российских медиа, очевидно, что между украинской властью, националистическими группировками полукриминального характера, на которые она опирается, и самим украинским народом проводится отчетливая граница. Она была как никогда заметна 9 мая 2017 года, когда на явно не поощряемый властями и повсеместно атакуемый националистами «Бессмертный полк» украинцы вышли в таком количестве, в котором никогда не выйдут ни на марш «героев» УПА** (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), ни по случаю установленных новыми украинскими властями государственных праздников», — подытожил Рязанцев.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН подчеркнул, что Владимир Путин в ходе прямой линии уделил очень большое внимание ситуации на Украине, но подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела этой страны. Такая позиция президента по отношению к украинскому конфликту была и прежде.

«Дистанцирование России от ситуации на Украине необходимо для того, чтобы опровергнуть широко распространенный в США и ЕС миф о том, что решение внутриукраинского конфликта зависит исключительно от воли Москвы. Без дистанцирования России от этого мифа и его опровержения невозможно дальнейшее движение внутри Украины по пути реализации минских соглашений. Русофобия и антироссийская риторика стала мейнстримом в украинской политике. Более того, в последнее время Петр Порошенко вынужден для поддержки своих электоральных позиций постоянно идти на поводу у бандеровских радикалов. Поэтому ничего удивительного в словах Порошенко о «немытой России» в связи с этим нет», — добавил Максим Жаров.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что слова Путина прозвучали скорее как отповедь тем украинским пропагандистам или их коллегам из числа российской оппозиции, которые любят обвинять руководство РФ в попытках подмены внутрироссийской повестки дня — зарубежной, в основном, украинской, сирийской и так далее.

«В Интернете это обычно обозначается мемом «что там у хохлов?». Дескать, в своей стране разобраться не могут, а в чужие лезут. Позиция Москвы по этому вопросу понятна: любые попытки как-то открыто повлиять на события, происходящие на Украине, тут же вызовут шквал негодования поборников «незалежности» и послужат «доказательством» того, что «злобная империя» не хочет отпускать свободную и независимую страну в Европу, ведет против нее гибридную войну и так далее», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, после распада СССР новоявленным республикам во всем шли на уступки. Никому в голову не приходило поднимать вопрос об оставшихся там русских. С той же Украиной делили флот, по некоторым данным, Борис Ельцин и вовсе хотел его отдать, и лишь личное вмешательство адмирала Катасонова создало сегодняшнюю реальность, в которой у нас вообще есть Черноморский флот.

«Хотя вопрос по флоту и статусу Крыма можно и нужно было ставить жестко уже тогда, когда самостийные князьки — лидеры новых государств — еще готовы были идти на все, лишь бы им дали неограниченную центром власть в своих странах. Нужно ли вмешиваться в дела Украины, когда такое вмешательство — это то, чего ждут наши враги, вопрос дискуссионный. Увы, уже три года на него нет однозначного ответа, кроме гипотетических рассуждений на тему, а что было бы, если бы Россия ввела войска весной 2014-го. Однако анализировать то, что уже произошло, и учиться хотя бы на собственных ошибках, безусловно, стоит. Хотя бы потому, что права на новые ошибки уже нет, ибо следующей после Украины целью Запада является Россия», — резюмировал Дмитрий Родионов.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.