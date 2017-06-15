В Избранное

Скопировать





Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о планах строительства моста на Сахалин, отвечая на вопросы россиян по прямой линии.

По его словам, такие планы рассматривались правительством еще во времена Сталина, однако они так и не были реализованы. Теперь российские власти вновь поднимают этот вопрос.

«Сейчас мы думаем над этой проблемой. Это было бы полезно для восстановления территориальной целостности страны. Можно было бы организовать движение товаров из Азии в Европу, но мост построить недостаточно, надо расширять Транссиб», — отметил Путин.