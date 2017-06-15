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Политика
Путин объяснил, почему не расселены вагон-городки в Нягани
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Путин объяснил, почему не расселены вагон-городки в Нягани

15:04  15 Июня 2017  /обновлено: 15:07  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал ускорить программу расселения вагон-городков в Нягани.

Глава государства объяснил, что вагон-городки не являются жильем, поэтому они не попали под программу аварийного жилья. Однако для них была создана отдельная программа, и деньги на нее будут выделяться до тех пор, пока проблема не будет решена. В заключение он пообещал жителям Нягани ускорить программу по расселению вагон-городков.

Алексей Громов
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