Реновация в Москве позволит решить крупномасштабную проблему будущего — Путин

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Москва, 15 июня. Своевременное проведение реновации в Москве позволит решить проблему крупномасштабного характера, которая ждет жителей столицы в будущем, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями России.

Путин объяснил, что реновацию в Москве необходимо проводить в рамках закона и в интересах людей. Он подчеркнул, что насильно жителей столицы в эту программу втягивать нельзя. Однако президент отметил, что снос аварийного жилья необходим для решения проблем будущего.

Иначе Москва получит такой же объем беды, как и другие регионы, заметил глава России. Путин отметил, что игнорирование этой проблемы может привести к проблеме крупномасштабного характера, которую будет непросто решить.