Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Реновация в Москве позволит решить крупномасштабную проблему будущего — Путин
Triangle Created with Sketch.

Реновация в Москве позволит решить крупномасштабную проблему будущего — Путин

15:14  15 Июня 2017  /обновлено: 15:14  15 Июня 2017
155

Реновация в Москве позволит решить крупномасштабную проблему будущего — Путин

Москва, 15 июня. Своевременное проведение реновации в Москве позволит решить проблему крупномасштабного характера, которая ждет жителей столицы в будущем, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями России. 

Путин объяснил, что реновацию в Москве необходимо проводить в рамках закона и в интересах людей. Он подчеркнул, что насильно жителей столицы в эту программу втягивать нельзя. Однако президент отметил, что снос аварийного жилья необходим для решения проблем будущего.

Иначе Москва получит такой же объем беды, как и другие регионы, заметил глава России. Путин отметил, что игнорирование этой проблемы может привести к проблеме крупномасштабного характера, которую будет непросто решить.

 

 

 

 

#путин #реновация
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть