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Суд оштрафовал Дадина за нарушения правил проведения митингов
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Суд оштрафовал Дадина за нарушения правил проведения митингов

15:03  15 Июня 2017
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Суд оштрафовал Дадина за нарушения правил проведения митингов

Москва, 15 июня. Тверской суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тыс. рублей Ильдара Дадина, который вместе с единомышленниками устроил несанкционированную акцию на Красной площади.

Речь идет о статье «Нарушение правил проведения публичного мероприятия».  Напомним, что 12 мая Дадин вместе с группой активистов был задержан, когда вслух читал Конституции РФ у стен Кремля. При этом уточняется, что данная акция не была согласована с властями. Напомним, что Дадин уже имеет судимость за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Алексей Громов
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