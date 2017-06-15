ЛНР: боец ВСУ лишился обеих ног из-за установленной сослуживцами растяжки

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Луганск, 15 июня. Военнослужащий украинской армии стал инвалидом, подорвавшись на растяжке, установленной его же сослуживцами. Инцидент произошел недалеко от поселка Тошковка. О небоевых потерях в рядах ВСУ журналистам рассказал представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Ночью 12 июня, после унижений и оскорблений со стороны сослуживцев, военнослужащий 93-й бригады ВСУ попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Тошковка. Но при перемещении вблизи воинской части солдат подорвался на растяжке, установленной своими же сослуживцами, в результате чего потерял обе ноги», — пояснил он.

По словам Марочко, еще один случай произошел в 24-й бригаде ВСУ. Бойцы, баловавшиеся алкоголем, поссорились и взялись за оружие. В результате один из участников инцидента был ранен в ногу.

Как говорит представитель народной милиции ЛНР, руководство вооруженных сил Украины тщательно скрывает эти факты.

Добавим, как ранее сообщала писала Газета.ру со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР, за сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим тишины в районе линии соприкосновения, выпустив по территории республики около 120 снарядов.