Путин призвал не использовать Исаакий в мелкой политической возне

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Исаакиевским собором в Петербурге и призвал не использовать храм в мелкой политической возне.

Во время прямой линии глава государства отметил, что петербургский собор строился как храм, а не как музей. Однако необходимо сохранить как его музейную деятельность, так и религиозную.

«Только не надо ничего тут накручивать и использовать это, как инструмент мелкополитической возни», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин пообещал устранить противоречие, которое возникло в истории с передачей Исаакия Русской православной церкви.