Путин ответил вопрос о сроках строительства Керченского моста
Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о сроках строительства Керченского моста. В ходе прямой линии к Путину обратился житель Крыма с вопросом о сроках сдачи Керченского моста.
По словам президента, в настоящее время строительство Керченского моста осуществляется с небольшим опережением графика. Путин подчеркнул, что строительство будет завершено в запланированный срок с должным качеством.
«Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Стоимость 200 с лишним миллиардов. Подъездные пути - это отдельная тема. Хотим их построить и со стороны Тамани. Надеюсь, что и это будет реализовано. Без подъездных путей ситуация будет нелепой», — подчеркнул Путин.