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Политика
Путин ответил вопрос о сроках строительства Керченского моста
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Путин ответил вопрос о сроках строительства Керченского моста

14:50  15 Июня 2017  /обновлено: 15:09  15 Июня 2017
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Путин ответил вопрос о сроках строительства Керченского моста

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о сроках строительства Керченского моста. В ходе прямой линии к Путину обратился житель Крыма с вопросом о сроках сдачи Керченского моста.

По словам президента, в настоящее время строительство Керченского моста осуществляется с небольшим опережением графика. Путин подчеркнул, что строительство будет завершено в запланированный срок с должным качеством.

«Крымский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Стоимость 200 с лишним миллиардов. Подъездные пути - это отдельная тема. Хотим их построить и со стороны Тамани. Надеюсь, что и это будет реализовано. Без подъездных путей ситуация будет нелепой», — подчеркнул Путин.

 

#путин
Алексей Громов
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