Путин ответил вопрос о сроках строительства Керченского моста

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о сроках строительства Керченского моста. В ходе прямой линии к Путину обратился житель Крыма с вопросом о сроках сдачи Керченского моста.

По словам президента, в настоящее время строительство Керченского моста осуществляется с небольшим опережением графика. Путин подчеркнул, что строительство будет завершено в запланированный срок с должным качеством.