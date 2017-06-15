WikiLeaks обнародовала очередную порцию документов о кибершпионаже ЦРУ
Лондон, 15 июня. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.
В опубликованных документах речь идет о проекте ЦРУ, обозначенном как CherryBlossom. Согласно опубликованным данным, данная программа позволяет следить за активностью интернет-пользователей, подключенных к беспроводному роутеру Wi-Fi.
RELEASE: CIA 'CherryBlossom' & 'CherryBomb' have been infecting #DLink, #Belkin & #Linksys WiFi routers for years https://t.co/uCQLaaRwrO pic.twitter.com/gEfD84RKlX— WikiLeaks (@wikileaks) June 15, 2017
Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа Pandemic был опубликован 1 июня. Первая же часть документов ЦРУ появилась на сайте 7 марта. Крупнейшая в истории ЦРУ утечка данных включает более 8,7 тысячи документов и файлов.