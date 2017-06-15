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WikiLeaks обнародовала очередную порцию документов о кибершпионаже ЦРУ
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WikiLeaks обнародовала очередную порцию документов о кибершпионаже ЦРУ

14:47  15 Июня 2017
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WikiLeaks обнародовала очередную порцию документов о кибершпионаже ЦРУ

Лондон, 15 июня. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

В опубликованных документах речь идет о проекте ЦРУ, обозначенном как CherryBlossom. Согласно опубликованным данным, данная программа позволяет следить за активностью интернет-пользователей, подключенных к беспроводному роутеру Wi-Fi. 

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа Pandemic был опубликован 1 июня. Первая же часть документов ЦРУ появилась на сайте 7 марта. Крупнейшая в истории ЦРУ утечка данных включает более 8,7 тысячи документов и файлов. 

#wikileaks #цру
Олеся Волкова
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