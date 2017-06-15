Боевики ИГ атаковали «Армию Ислама» в провинции Дамаск

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Дамаск, 15 июня. Группировка «Исламское государство»** атаковала «Армию Ислама» в округе Аль-Заин на юге провинции Дамаск.

Местные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали отряды формирования «Джейш аль-Ислам» в районе лагеря беженцев Ярмук. «Армия Ислама» (группировка считается террористической в ряде стран) ответила ракетным обстрелом.

В ходе столкновений «Армия Ислама» лишилась двух боевиков. Столкновение произошло по причине того, что «Исламское государство» недовольно намерением «Армии Ислама» полностью вывести свои силы из лагеря Ярмук и эвакуироваться в Идлиб.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.