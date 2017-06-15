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Общество
Пресс-служба ставропольского губернатора опровергла сообщения СМИ об отставке Владимирова
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Пресс-служба ставропольского губернатора опровергла сообщения СМИ об отставке Владимирова

14:49  15 Июня 2017  /обновлено: 15:01  15 Июня 2017
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Пресс-служба ставропольского губернатора опровергла сообщения СМИ об отставке Владимирова

Ставрополь, 15 июня. Информацию об отставке Владимира Владимирова опровергли в приемной главы администрации Ставропольского края. Ранее информация об его отставке была опубликована в ряде СМИ.

Так, в приемной губернатора корреспонденту Федерального агентства новостей не подтвердили сообщения о внезапной отставке Владимирова. Представители администрации заявили, что им ничего об этом не известно.

Отметим, что Владимиров выехал к местной жительнице сразу же после того, как она обратилась с вопросом к президенту страны Владимиру Путину во время прямой линии.

 

 

#ставрополье
Тимур Румянцев
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