Пресс-служба ставропольского губернатора опровергла сообщения СМИ об отставке Владимирова

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Ставрополь, 15 июня. Информацию об отставке Владимира Владимирова опровергли в приемной главы администрации Ставропольского края. Ранее информация об его отставке была опубликована в ряде СМИ.

Так, в приемной губернатора корреспонденту Федерального агентства новостей не подтвердили сообщения о внезапной отставке Владимирова. Представители администрации заявили, что им ничего об этом не известно.

Отметим, что Владимиров выехал к местной жительнице сразу же после того, как она обратилась с вопросом к президенту страны Владимиру Путину во время прямой линии.