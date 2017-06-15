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Новороссия
Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за сутки
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Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за сутки

15:22  15 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за сутки

Донецк, 15 июня. Военнослужащие вооруженных сил Украины выпустили почти 500 снарядов и мин по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки.

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР, Эдуарда Басурина, ВСУ выпустили 220 мин калибрами 82 и 120 мм, 84 танковых снаряда и 42 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм на Донецком направлении.

Согласно приведенным данным, по населенным пунктам на Мариупольском направлении противник выпустил 49 мин и пять танковых снарядов. На Горловском — 56 мин калибрами 82 и 120 мм, 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие шутки выпустили по территории Луганской народной республики порядка 120 снарядов, 11 раз нарушив режим тишины

#днр #донбасс
Тимур Румянцев
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