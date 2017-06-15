Путин рассказал, как его папа боролся со страшной болезнью

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал онкобольной девушке из Мурманской области, как боролся со страшной болезнью его отец.

Дарья Старикова рассказала главе государства, что больна раком, но долгое время ей неправильно ставили диагноз. Теперь ее состояние очень тяжелое, но медицина в Мурманске, по ее словам, находится в упадке. «Людей часто просто не успевают довезти больницы, не хватает скорых, врачей, оборудования, все перевозят в Кировск», — пожаловалась она.

В ответ Путин рассказал девушке о своем отце, хотя, как правило, никогда не говорит о личной жизни. По его словам, его папе долгое время также ставили неверный диагноз, состояние было очень тяжелым. «Мама говорила мне, как мой отец по ночам кричит от боли», - поделился глава государства. Однако даже тогда, как отметил Путин, его отцу все равно в итоге смогли помочь.

Он попросил девушку не терять надежду на выздоровление и пообещал помочь девушке лично, а также решить проблему с медициной в Мурманской области.