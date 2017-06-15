ЛНР: за сутки ВСУ выпустили по республике около 120 боеприпасов

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Луганск, 15 июня. Украинские силовики за минувшие шутки выпустили по территории Луганской народной республики порядка 120 снарядов, 11 раз нарушив режим тишины. Об этом журналистам рассказал представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лозовое, Нижнее Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Обозное, Красный Лиман, Алмазное. ВСУ применяли запрещенные минскими договоренностями 122-мм артиллерию и 120, 82-мм минометы, а также БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие», — добавил он.

Марочко подчеркнул, что остановка в районе линии соприкосновения обострилась, но остается контролируемой. Подразделения народной милиции, по его словам, не отвечают на провокации со стороны ВСУ и соблюдают режим тишины, как того требуют договоренности в Минске.

Напомним, как писала Газета.ру, за прошедших 2,5 года стороны не единожды принимали решение о прекращении огня в районе линии соприкосновения. Однако боевые действия в Донбассе не прекращаются.