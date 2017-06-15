Генпрокуратура проверит распределение средств на Ставрополье после прямой линии с Путиным

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Москва, 15 июня. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить распределение бюджетных средств в Ставрополье после вопроса жительницы села Краснокумское президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии.

Прокурор Ставропольского края получил от Чайки поручение провести проверку исполнения обязанностей местными органами власти при ликвидации последствий наводнения в Краснокумском. Генпрокурор страны отметил, что особое внимание будет уделено выплате компенсации пострадавшим.

«При наличии оснований прокуратуре края поручено незамедлительно принять меры реагирования в отношении виновных лиц», — отметили в Генпрокуратуре РФ.

Ход проверки находится на личном контроле Чайки.

Ранее Путин поинтересовался у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о распределении бюджетных средств.