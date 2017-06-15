Сирия: в ООН сообщили о сложностях с доставкой гумпомощи в осажденные боевиками районы

В Избранное

Скопировать

Женева, 15 июня. Советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что организация не может доставить гуманитарную помощь в осажденные районы Сирии уже более месяца.

Советник отметил, что доступа к осажденным районам Сирийской арабской республики нет уже 40 дней, и выразил глубокую обеспокоенность в связи с этим. Эгеланн подчеркнул, что последний раз сирийцы получили гуманитарную помощь 2 мая.

Среди причин отсутствия доступа советник назвал бюрократические препоны и постоянные боестолкновения на данных территориях. В помощи нуждаются жители 12 осажденных районах.

Ранее ФАН сообщил, что ВКС РФ на регулярной основе доставляют продукты, медикаменты и предметы первой необходимости в осажденный боевиками город Дейр эз-Зор.