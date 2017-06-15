Европейские партнеры перевели средства на строительство «Северного потока-2»

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Москва, 15 июня. Европейские инвесторы перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил зампред компании Александр Медведев в ходе конференции Российского газового общества.

«Все средства, как запланировано, пришли на счета Nord Stream 2 AG», — заявил Медведев, комментируя планы Брюсселя провести специальные переговоры по строительству газопровода на дне Балтики. Он также напомнил, что российский проект полностью отвечает требованиям европейского законодательства.

11 июня замглавы ЕК по делам Энергосоэза Марон Шефчович заявил, что мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки «Северного потока-2» получен.

В апреле удалось подписать соглашения с пятью европейскими компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, которые обязались выделить средства в объеме половины общей стоимости проекта. Таким образом. Вклад составит до 950 млн евро.