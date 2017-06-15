Путин пообещал разобраться с вопросом экологии в Находке

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой экологии на Дальнем Востоке, выступая по прямой линии. Вопрос был задан мальчиком Андреем из города Находка, который пожаловался на угольную пыль, заволакивающую город во время разгрузки кораблей.

«Ничего хорошего в этом нет, надо посмотреть, как устроена работа в порту. Так наверное так сложилось исторически, посмотрим, кому принадлежит порт», — отметил глава государства.