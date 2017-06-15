Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в Находке
Triangle Created with Sketch.

Путин пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в Находке

14:28  15 Июня 2017  /обновлено: 14:32  15 Июня 2017
336

Путин пообещал разобраться с вопросом экологии в Находке

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой экологии на Дальнем Востоке, выступая по прямой линии. Вопрос был задан мальчиком Андреем из города Находка, который пожаловался на угольную пыль, заволакивающую город во время разгрузки кораблей.

«Ничего хорошего в этом нет, надо посмотреть, как устроена работа в порту. Так наверное так сложилось исторически, посмотрим, кому принадлежит порт», — отметил глава государства.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть